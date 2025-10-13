Polizei Homberg

POL-HR: Kompletträder in Densberg entwendet - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 13.10.2025:

Jesberg

Tatzeit: Freitag, 10.10.2025, 15 Uhr - 17:00 Uhr

Am Freitag, dem 10. Oktober, zwischen 15 Uhr und 17 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter vier Kompletträder in der Homberger Straße in Densberg.

Der Besitzer der Räder hatte sie auf dem Hof eines Reifenhändlers abgelegt, um sie dort auf sein Fahrzeug montieren zu lassen. Doch dazu kam es nicht mehr. Als der Reifenhändler die Räder vom Hof holen wollte, waren sie bereits verschwunden und die Diebe in unbekannte Richtung geflüchtet.

Die Räder hatten einen Wert von rund 1000 Euro.

Die Polizei in Schwalmstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 06691-943-0 zu melden.

