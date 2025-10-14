Polizei Homberg

POL-HR: Einbrecher nutzen kurzen Moment der Abwesenheit - Bargeld aus Wohnung entwendet

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2025:

Schwalmstadt

Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 17:00 Uhr bis 17:20 Uhr

Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Eisenacher Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain ein und entwendeten Bargeld.

Gegen 17:25 Uhr meldete sich die Bewohnerin bei der Polizei in Schwalmstadt. Sie gab an, dass Unbekannte ihre Wohnung aufgebrochen hätten, während sie rund 20 Minuten mit einer Nachbarin vor dem Haus im Gespräch gewesen sei. Die Täter hatten mehrere Schubladen geöffnet und offenbar gezielt nach Wertgegenständen gesucht. Dabei entwendeten sie einen geringen Bargeldbetrag und verließen anschließend die Wohnung.

Die Zeugin bemerkte eine männliche Person, die kurz darauf das Haus verließ und in einen weißen Lieferwagen stieg. Das Kennzeichen des Fahrzeugs ist bislang nicht bekannt.

Ob die beobachtete Person und der Lieferwagen im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen, ist Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Mann wird wie folgt beschrieben:

Etwa 170 bis 180 Zentimeter groß, 20-25 Jahre alt, schlanke athletische Gestalt, war schwarz gekleidet.

Die Kriminalpolizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 05681-774-0.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell