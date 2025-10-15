Polizei Homberg

POL-HR: Autohöfe im Visier von Einbrechern - Zwei Aufbruchsversuche in Malsfeld und Knüllwald

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2025:

Knüllwald / Malsfeld

Dienstag, 14.10.2025, 21:40 Uhr bis 22:20 Uhr

Gleich zwei Lastwagen gerieten am Dienstagabend auf Autohöfen in Malsfeld und Knüllwald ins Visier bislang unbekannter Täter. Beide Taten ereigneten sich in einem kurzen Zeitraum zwischen 21.40 Uhr und 22:20 Uhr.

Nach derzeitigen Erkenntnissen hatte ein Lkw-Fahrer seinen Sattelzug auf dem Autohof in Malsfeld abgestellt, um zu duschen. Während seiner Abwesenheit, zwischen 21:40 Uhr und 22:10 Uhr, zerstörten unbekannte Täter gewaltsam eine an dem Auflieger angebrachte Drahtplombe und öffneten die Hecktür des Lkw. Aus bislang ungeklärter Ursache flüchteten sie anschließend ohne Beute in unbekannte Richtung.

Nur kurze Zeit später, gegen 22:20 Uhr, kam es auf dem Autohof in Knüllwald zu einem weiteren Versuch: Hier versuchten ebenfalls unbekannte Täter, die Heckflügeltüren eines abgestellten Sattelaufliegers zu öffnen. Dabei weckten die Geräusche jedoch den im Führerhaus schlafenden Fahrer. Als dieser aufwachte, flüchteten die drei schwarz gekleideten Männer, die Kapuzenpullover trugen, vom Tatort.

Der entstandene Sachschaden wird auf rund 1000 Euro geschätzt.

Ob die beiden Taten in Zusammenhang stehen, ist derzeit unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Die Polizei in Melsungen und Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuginnen und Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen in Malsfeld oder Knüllwald gemacht haben, sich unter den Telefonnummern 05661-7089-0 oder 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell