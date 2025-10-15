Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in geparkten Pkw in Borken - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 14.10.2025, 07:30 Uhr

Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Jahnstraße in Borken einen blauen Opel Insignia aufgebrochen.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug vor seinem Haus abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als er am Dienstagmorgen zur Arbeit wollte, bemerkte er, dass die Autotür nur angelehnt war, der Innenraum durchwühlt wurde und im Türschloss ein Stück Holz steckte. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

