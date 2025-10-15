PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in geparkten Pkw in Borken - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2025:

Borken/Hessen

Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 21:00 Uhr bis Dienstag, 14.10.2025, 07:30 Uhr

Zwischen Montagabend, 21:00 Uhr und Dienstagmorgen, 07:30 Uhr, haben unbekannte Täter in der Jahnstraße in Borken einen blauen Opel Insignia aufgebrochen.

Der Besitzer hatte das Fahrzeug vor seinem Haus abgestellt und ordnungsgemäß verschlossen. Als er am Dienstagmorgen zur Arbeit wollte, bemerkte er, dass die Autotür nur angelehnt war, der Innenraum durchwühlt wurde und im Türschloss ein Stück Holz steckte. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts.

Die Polizei in Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Jahnstraße beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-774-0 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Homberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Weitere Meldungen: Polizei Homberg
Alle Meldungen Alle
  • 15.10.2025 – 10:04

    POL-HR: Zwei Einbruchsversuche in Edermünde - Polizei sucht Zeugen

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 15.10.2025: Edermünde Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 17:30 Uhr bis Dienstag, 14.10.2025, 08:30 Uhr Unbekannte Täter versuchten gleich zwei Mal zwischen Montagabend, 17:30 Uhr und Dienstagmorgen, 08:30 Uhr, in Edermünde einzubrechen. Sowohl ein Lebensmittelmarkt in der Straße "Zur Mühle" in Grifte als auch das Rathaus in der Brückenhofstraße waren ...

    mehr
  • 14.10.2025 – 09:17

    POL-HR: Einbrecher nutzen kurzen Moment der Abwesenheit - Bargeld aus Wohnung entwendet

    Homberg (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 14.10.2025: Schwalmstadt Tatzeit: Montag, 13.10.2025, 17:00 Uhr bis 17:20 Uhr Am Montagnachmittag gegen 17:00 Uhr brachen unbekannte Täter in eine Wohnung in der Eisenacher Straße in Schwalmstadt-Ziegenhain ein und entwendeten Bargeld. Gegen 17:25 Uhr meldete sich die Bewohnerin bei der Polizei in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren