Polizei Homberg

POL-HR: Festnahme in Niedenstein: Einbrecher verstecken sich in Wohnung des Hinweisgebers

Homberg (ots)

Gemeinsame Presseveröffentlichung der Staatsanwaltschaft Kassel und der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2025:

Niedenstein

In der Nacht zu Freitag, 10.10.2025, kam es in der Chattenstraße in Niedenstein zu einem ungewöhnlichen Polizeieinsatz, der dank eines aufmerksamen Bewohners schnell zum Erfolg führte.

Gegen 01:15 Uhr meldete ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses der Polizei in Fritzlar, dass er einen lauten Knall gehört habe und in einer Nachbarwohnung Licht brenne, obwohl der Mieter sich derzeit im Urlaub befinde.

Mehrere Streifenwagen aus Fritzlar und Kassel umstellten darauf das Gebäude. Die Einsatzkräfte stellten fest, dass eine Glasscheibe an der Hintertür des Hauses gewaltsam zerstört und eine Wohnung im Erdgeschoss aufgebrochen worden war. Im Hausinneren waren zudem verdächtige Geräusche zu hören. Bei der Absuche des Gebäudes stießen die Beamtinnen und Beamten schließlich auf die beiden mutmaßlichen Einbrecher - ausgerechnet in der Wohnung des Hinweisgebers. Wie sich herausstellte, kannten sich die drei Männer und hatten am Vorabend gemeinsam Alkohol konsumiert. Der Mitteiler hatte eigenen Angaben zufolge nicht bemerkt, wann seine Bekannten die Wohnung verlassen hatten. Die beiden polizeibekannten Tatverdächtigen, 20 und 38 Jahre alt, wurden noch vor Ort festgenommen. Einer von ihnen versuchte, den Hinweisgeber unter Druck zu setzen und forderte ihn auf, gegenüber der Polizei anzugeben, sie hätten dort lediglich übernachtet. Ein Atemalkoholtest ergab bei ihm 2,53 Promille. Zudem fanden die Beamten Einbruchswerkzeug (mehrere Dietriche) sowie eine Münze unklarer Herkunft. In der Wohnung des Hinweisgebers konnten weitere Gegenstände sichergestellt werden, die nicht ihm gehörten. Was aus der aufgebrochenen Nachbarwohnung entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und einer Blutentnahme wurden die beiden Tatverdächtigen aus dem Gewahrsam entlassen. Sie müssen sich nun wegen Einbruchdiebstahls verantworten.

Die Polizei lobt das aufmerksame Verhalten des Bewohners, das zur schnellen Festnahme der Tatverdächtigen führte.

Yvonne Winter, Pressesprecherin der Polizeidirektion Schwalm-Eder

Andreas Thöne, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Kassel, Tel.: 0561-912-2653

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell