Polizei Homberg

POL-HR: Trunkenheitsfahrt mit Folgen - Zeugin alarmiert Polizei rechtzeitig

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 17.10.2025:

Gudensberg

Tatzeit: Freitag, 17.10.2025, 05:50 Uhr

In den frühen Morgenstunden des Freitags, gegen 05:50 Uhr, meldete eine aufmerksame Zeugin der Polizei in Fritzlar einen auffälligen Autofahrer auf der Landesstraße 3220 zwischen Maden und Niedervorschütz. Der Mann fuhr in Schlangenlinien, zeigte deutliche Ausfallerscheinungen und legte während der Fahrt sogar kurzzeitig den Rückwärtsgang ein. Als der Fahrer seinen blauen VW Golf zum Stillstand brachte, sprach die Zeugin ihn an und hielt ihn so lange in ein Gespräch verwickelt, bis er sein Fahrzeug verließ und zu Fuß in Richtung Niedervorschütz weiterging. Die Frau folgte ihm anschließend langsam mit eigeschaltetem Warnblinklicht, bis eine Streifenwagenbesatzung eintraf und die Situation übernahm.

Ein durchgeführter Atemalkoholtest bei dem 57-jährigen Fahrer ergab einen Wert von 2,22 Promille. Er wurde zur Dienststelle gebracht, wo eine Blutentnahme durchgeführt wurde.

Am Fahrzeug des Mannes stellten die Einsatzkräfte Beschädigungen im Frontbereich fest. Bei einer Nachsuche entlang der Landesstraße zeigte sich, dass zahlreiche Verkehrsschilder beschädigt worden waren. Da aus dem Fahrzeug Öl austrat, wurde zudem die Feuerwehr verständigt.

Gegen den Fahrer wird nun unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr und unerlaubtem Entfernen vom Unfallort ermittelt.

Dank des umsichtigen Handelns der Zeugin konnten weitere Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer verhindert werden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Schwalm-Eder
August-Vilmar-Str. 20
34576 Homberg
Pressestelle

Telefon: 05681/774 130
E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de
http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell

