Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg (Pfalz) - Fund von möglichem Diebesgut

Eisenberg (Pfalz) (ots)

Am Freitag, den 02.05.2025, wurde durch Einsatzkräfte der PI Kirchheimbolanden, im Rahmen einer Durchsuchungsmaßnahme in anderer Sache, eine fast neuwertige Damenhandtasche sichergestellt. Der Besitzer gab an, diese in einem Mülleimer in Eisenberg (Pfalz) gefunden zu haben. Es besteht der Verdacht, dass die Tasche vor Kurzem entwendet oder verloren wurde. Es handelt sich um eine schwarze Damenhandtasche der Marke Michael Kors. In dieser konnten zum Sicherstellungszeitpunkt lediglich noch drei Porträtbilder einer weiblichen Person (augenscheinliches Alter: zwischen 20-30 Jahren) aufgefunden werden, bei der es sich möglicherweise um die berechtigte Eigentümerin der Tasche handelt. Die Bilder wurden in einem Fotostudio in Kirchheimbolanden gefertigt.

Die Eigentümerin konnte bislang nicht ermittelt werden. Diese und Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der PI Kirchheimbolanden zu melden.

