Polizei Homberg

POL-HR: Versuchter Einbruch in Supermarkt; Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 20.10.2025:

Spangenberg

Tatzeit: Freitag, den 17.10.2025, 23:22 Uhr

Am späten Freitagabend versuchten bislang unbekannte Täter in einen Supermarkt in der Straße "Lochmühle" in Spangenberg einzubrechen. Nach ersten Erkenntnissen hebelten die Unbekannten gegen 23:22 Uhr eine Schiebetür im Bereich des Haupteingangs auf. Da sich die Schiebetür nicht komplett öffnen ließ, gaben die Unbekannten ihr Vorhaben auf und flüchteten unerkannt vom Tatort.

Am Objekt entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 3500,- Euro.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Homberg/Efze unter 05681/774 - 0 zu melden.

Martin Stumpf, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell