FF Olsberg: Feuer in Mehrfamilienhaus in Bigge

Olsberg (ots)

Zu einem gemeldeten Dachstuhlbrand in einem Mehrfamilienhaus in der Laurentiusstraße in Bigge wurden um 22 Uhr der Löschzug Bigge - Olsberg sowie die Löschgruppe Antfeld alarmiert. Im Dachgeschosses eines Dreifamilienhauses war es im Bereich des Treppenhauses zu einem Brand gekommen. Alle 8 der 10 Bewohner, die zum Zeitpunkt des Brandes im Haus waren, konnten das Gebäude verlassen. Ein 28-jähriger Bewohner und eine 33-jährige Bewohnerin wurden beim verlassen ihrer Dachgeschosswohnung leicht verletzt. Sie wurden mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. Sechs weitere Personen, darunter ein 17 Monate alter Junge und ein 7-jähriges Mädchen konnten das Haus unverletzt verlassen. Sie wurden vom mit alarmierten Notarzt vor Ort untersucht. Der 48-jährige Vermieter hatte einen Rauchmelder im Haus gehört, erste Löschversuche mit einem Feuerlöscher unternommen und danach das Haus ebenfalls verlassen. Die Feuerwehr ging unter schwerem Atemschutz in das Gebäude vor und konnte den Brand schnell ablöschen. Später wurde der Brandrauch mit einem Hochleistungslüfter aus dem Haus entfernt. Das Gebäude ist derzeit nicht bewohnbar, alle Personen kamen bei Verwandten unter. Was zu dem Brand geführt hat, wird jetzt Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen sein. Insgesamt waren 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst mit 14 Fahrzeugen vor Ort. Einsatzende war für die letzten Kräfte gegen 0:15 Uhr.

