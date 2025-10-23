Polizei Homberg

POL-HR: Einbruch in Einfamilienhaus in Felsberg - Polizei sucht Zeugen

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 23.10.2025:

Felsberg

Tatzeit: Mittwoch, 22.10.2025, 18:00 Uhr bis 21:00 Uhr

Mittwochabend, zwischen 18:00 Uhr und 21:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Im Kirchgarten" in Felsberg ein und entwendeten mehrere Schmuckstücke.

Nach bisherigen Erkenntnissen nutzten die Täter die kurze Abwesenheit der Bewohner aus und verschafften sich gewaltsam über die Kellertür Zutritt zum Haus. Anschließend durchsuchten sie sämtliche Räume und Schränke nach Wertgegenständen. Mit mehreren Schmuckstücken als Beute flüchteten sie über die Terrassentür in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die Kriminalpolizei Homberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge im genannten Zeitraum beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 05681-7740 zu melden.

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

