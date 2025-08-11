PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Pferd wird durch mit Nadeln präparierte Karotten verletzt - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweise

POL-SE: Wedel - Pferd wird durch mit Nadeln präparierte Karotten verletzt - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweise
  • Bild-Infos
  • Download

Wedel (ots)

Wedel - Pferd wird durch mit Nadeln präparierte Karotten verletzt - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweise Am Freitagabend (08.08.2025) ist im Bereich Fährenkamp/Sandbargmoorweg bei Wedel ein Fall der Tierquälerei polizeilich bekannt geworden. Eine unbekannte Person legte mehrere Karottenstücke aus, die mit Stecknadeln präpariert waren. Ein Pferd verletzte sich im Mundbereich.

Eine Tierhalterin beobachtete am Abend gegen 20:00 Uhr Auffälligkeiten im Kauverhalten ihres Pferdes. Eine hinzugezogene Tierärztin musste das Tier sedieren und stellte im Mund eine über 4 cm lange Nadel fest, die in der Zunge feststeckte. Daraufhin wurden bei einer Absuche insgesamt sechs Karottenstücke, die mit Stecknadeln bestückt waren, am Toreingang der Koppel und auf der Weide verteilt festgestellt.

Die eingesetzte Beamtin und der eingesetzte Beamte der Polizei Wedel sicherten die aufgefundenen Köder und leiteten ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein. Hinweise auf die verursachende Person konnten bisher nicht erlangt werden.

Der Umweltermittlungsdienst vom PABR Elmshorn führt die Ermittlungen und fragt nach weiteren Hinweisen. Gibt es weitere Funde von präpariertem Futter oder weitere Tiere, die geschädigt wurden? Gibt es Hinweise zu verdächtigen Personen?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04121 4092-0 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 14:10

    POL-SE: Wahlstedt / Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille

    Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (09.08.2025) ist es in der Willy-Pelz-Straße in Wahlstedt zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen. Eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- u. Bezirksreviers Bad Segeberg bemerkte gegen 15.35 Uhr einen Pickup mit Anhänger, der im Kreuzungsbereich Industriestraße/Willy-Pelz-Straße wendete und bei dem die Ladung des Anhängers ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 11:33

    POL-SE: Hartenholm / Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (09.08.2025) ist es in einer abgelegenen Wohnsiedlung am Rande von Hartenholm zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren