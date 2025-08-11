Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wedel - Pferd wird durch mit Nadeln präparierte Karotten verletzt - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweise

Wedel (ots)

Wedel - Pferd wird durch mit Nadeln präparierte Karotten verletzt - Polizei leitet Strafverfahren ein und sucht Hinweise Am Freitagabend (08.08.2025) ist im Bereich Fährenkamp/Sandbargmoorweg bei Wedel ein Fall der Tierquälerei polizeilich bekannt geworden. Eine unbekannte Person legte mehrere Karottenstücke aus, die mit Stecknadeln präpariert waren. Ein Pferd verletzte sich im Mundbereich.

Eine Tierhalterin beobachtete am Abend gegen 20:00 Uhr Auffälligkeiten im Kauverhalten ihres Pferdes. Eine hinzugezogene Tierärztin musste das Tier sedieren und stellte im Mund eine über 4 cm lange Nadel fest, die in der Zunge feststeckte. Daraufhin wurden bei einer Absuche insgesamt sechs Karottenstücke, die mit Stecknadeln bestückt waren, am Toreingang der Koppel und auf der Weide verteilt festgestellt.

Die eingesetzte Beamtin und der eingesetzte Beamte der Polizei Wedel sicherten die aufgefundenen Köder und leiteten ein Strafverfahren nach dem Tierschutzgesetz ein. Hinweise auf die verursachende Person konnten bisher nicht erlangt werden.

Der Umweltermittlungsdienst vom PABR Elmshorn führt die Ermittlungen und fragt nach weiteren Hinweisen. Gibt es weitere Funde von präpariertem Futter oder weitere Tiere, die geschädigt wurden? Gibt es Hinweise zu verdächtigen Personen?

Sachdienliche Mitteilungen werden unter der Rufnummer 04121 4092-0 entgegengenommen.

