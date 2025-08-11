PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt
Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.08.2025) ist es in der Willy-Pelz-Straße in Wahlstedt zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- u. Bezirksreviers Bad Segeberg bemerkte gegen 15.35 Uhr einen Pickup mit Anhänger, der im Kreuzungsbereich Industriestraße/Willy-Pelz-Straße wendete und bei dem die Ladung des Anhängers augenscheinlich nicht gesichert war.

Die Beamten kontrollierten daraufhin das Gespann. Der 52-jährige Fahrer aus Trittau wies nach einer Atemalkoholkontrolle einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille auf. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Zudem hat sich der Trittauer nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Christian Hesse
Telefon: 04551/884-2140
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 11.08.2025 – 11:33

    POL-SE: Hartenholm / Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

    Bad Segeberg (ots) - Am Samstag (09.08.2025) ist es in einer abgelegenen Wohnsiedlung am Rande von Hartenholm zu einem Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen, infolgedessen die Polizei um Zeugenhinweise bittet. In der Zeit zwischen 13:00 Uhr und 15:00 Uhr verschafften sich Unbekannte über die Rückseite des Einfamilienhauses gewaltsam Zutritt in das Objekt und durchsuchten die Räumlichkeiten. Nach ersten Ermittlungen wurde ...

    mehr
  • 11.08.2025 – 10:50

    POL-SE: Appen / Prisdorf - Zwei Trunkenheitsfahrten mit Personen - und Sachschäden

    Appen / Prisdorf (ots) - Am Freitag (08.08.2025) ist es auf der Landesstraße 107 in Prisdorf zu einem Verkehrsunfall mit zwei Fahrzeugen im Kreuzungsbereich gekommen, bei dem sich der vermutliche Unfallverursacher unerlaubt vom Unfallort entfernte. Am Sonntag (10.08.2025) kam im Unterglinder Weg ein Pkw von der Fahrbahn ab und die Fahrt endete im Graben. Prisdorf: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren