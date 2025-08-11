Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Wahlstedt

Trunkenheitsfahrt mit über zwei Promille

Bad Segeberg (ots)

Am Samstag (09.08.2025) ist es in der Willy-Pelz-Straße in Wahlstedt zu einer Trunkenheitsfahrt gekommen.

Eine Streifenwagenbesatzung des Polizei-Autobahn- u. Bezirksreviers Bad Segeberg bemerkte gegen 15.35 Uhr einen Pickup mit Anhänger, der im Kreuzungsbereich Industriestraße/Willy-Pelz-Straße wendete und bei dem die Ladung des Anhängers augenscheinlich nicht gesichert war.

Die Beamten kontrollierten daraufhin das Gespann. Der 52-jährige Fahrer aus Trittau wies nach einer Atemalkoholkontrolle einen vorläufigen Wert von 2,2 Promille auf. Die Einsatzkräfte ordneten eine Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein des Mannes. Zudem hat sich der Trittauer nun in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu verantworten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell