Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen - Geldbörse gestohlen

Lippe (ots)

Einer 86-jährigen Oerlinghauserin wurde am Samstag um 11:30 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft in der Adolf-Sültemeier-Straße beim Einkauf die Geldbörse aus ihrer Handtasche gestohlen. Die Dame trug die Tasche seitlich am Körper. In einem unbemerkten Augenblick hat offensichtlich ein Langfinger zugeschlagen. Neben einem mittleren zweistelligen Bargeldbetrag fehlen der 86-Jährigen nun diverse Ausweisdokumente und Bankkarten. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Detmold unter 05231/6090 entgegen.

