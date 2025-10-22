Polizei Homberg

POL-HR: Neue Leitungen bei der Polizeidirektion Schwalm-Eder: Wechsel in Homberg, Schwalmstadt und der Führungsgruppe

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 22.10.2025:

Gleich drei Führungsfunktionen wurden am 20. Oktober 2025 innerhalb der Polizeidirektionen neu besetzt.

Zu diesem feierlichen Anlass reisten Polizeipräsident Marco Bärtl, Vizepräsident Klaus Wittich und der Leiter der Abteilung Einsatz, Abteilungsdirektor Uwe Papenfuß, aus Kassel an, um die offiziellen Ernennungen vorzunehmen. Polizeipräsident Bärtl begrüßte die neuen Leitungen in ihren Ämtern und wünschte ihnen für ihre anstehenden Aufgaben alles Gute, stets den Blick fürs Ganze, lösungsorientiertes Handeln sowie ein transparentes und vertrauensvolles Miteinander und betonte, wie wichtig es sei, dabei immer den Kontakt zur Basis zu wahren.

Direktionsleiterin Beate Theis gratulierte herzlich, wünschte viel Erfolg und sprach von einem "guten Tag für die PD Schwalm-Eder", verbunden mit dem Wunsch nach weiterhin vertrauensvoller Zusammenarbeit.

Silke Pollack übernimmt die Leitung der Polizeistation Homberg:

Die aus Niedersachsen stammende 55-Jährige Erste Polizeihauptkommissarin ist neue Leiterin der Polizeistation Homberg. Sie war bisher kommissarische Leiterin der Polizeistation Schwalmstadt. Silke Pollack blickt auf eine beeindruckende und vielseitige Laufbahn zurück: Nach Stationen in Kassel, Fritzlar und der Regionalen Kriminalinspektion führte sie zuletzt die Ermittlungsgruppe Schwalmstadt und übernahm dort 2023 die kommissarische Leitung. Mit großem Engagement und einem feinen Gespür für Menschen hat sie in den vergangenen Jahren viel Vertrauen gewonnen.

Die verheiratete Polizistin lebt mit ihrem Ehemann in Borken. In ihrer Freizeit zieht es sie gern in die Natur - sie ist naturverbunden, tierlieb und engagiert sich in verschiedenen Vereinen. Momentan freut sie sich besonders auf die Geburt ihres ersten Enkelkindes.

"Ich bin dankbar, Teil dieses starken Teams zu sein und freue mich auf die neuen Aufgaben in Homberg", so Pollack bei ihrer Amtseinführung.

Matthias Ebert übernimmt die Leitung der Polizeistation Schwalmstadt:

Erster Polizeihauptkommissar Matthias Ebert ist der neue Leiter der Polizeistation Schwalmstadt. Der 50-Jährige begann seine polizeiliche Laufbahn 1994 bei der Bereitschaftspolizei in Niederzwehren. 1998 wechselte er zum Hessischen Bereitschaftspolizeipräsidium nach Mühlheim und sammelte anschließend auf mehreren Dienststellen in Frankfurt am Main wertvolle Erfahrungen. Seit 2020 ist er Teil der Polizeidirektion Schwalm-Eder. Dort übernahm er mehrere Führungsfunktionen - unter anderem in 2022 als Leiter der Ermittlungsgruppe bei der Polizeistation Homberg und leitete diese zuletzt kommissarisch.

Matthias Ebert lebt mit seiner Ehefrau und den gemeinsamen Hunden in Homberg. In seiner Freizeit ist er gern aktiv - ob auf dem Motorrad, dem Mountainbike oder in der Natur. Er gilt als besonnener und teamorientierter Vorgesetzter, der für seine offene Art und seinen klaren Blick für das Wesentliche geschätzt wird.

"Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen in Schwalmstadt", sagt Matthias Ebert bei seiner Einführung. "Meine Tür steht jederzeit offen - für Anliegen, Ideen und den gemeinsamen Austausch."

Oliver Kessler leitet künftig die Führungsgruppe der Polizeidirektion Schwalm-Eder:

Mit dem 50-jährigen Oliver Kessler wurde ein erfahrener und hochgeschätzter Kollege zum neuen Leiter der Führungsgruppe der Polizeidirektion Schwalm-Eder ernannt. Er folgt auf Thomas Gläsel,der den Posten zuvor langjährig innehatte. Oliver Kessler begann seine Polizeilaufbahn 1995 und ist seit 2018 im Schwalm-Eder- Kreis tätig, zunächst als Dienstgruppenleiter in Fritzlar, später in Homberg und übernahm im Januar 2024 den stellvertretenden Posten des Führungsgruppenleiters.

Er ist bekannt für seine ruhige, überlegte Art und seine Fähigkeit, auch in herausragenden Situationen den Überblick zu behalten. Er lebt mit seiner Frau und seinem Sohn in Fritzlar, ist sportlich aktiv - gern beim Stand-up-Paddling - und interessiert sich für Reisen in alle Welt.

"Dieser Moment ist für mich besonders und sehr emotional gewesen", sagte er nach seiner Ernennung. "Ich danke für das Vertrauen und freue mich auf die kommenden Aufgaben mit einem großartigen Team."

Yvonne Winter, KHK`in, - Pressesprecherin -

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell