Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizistin bei Angriff durch 22-Jährigen verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025) sind Polizeibeamte zur Weißtalhalle nach Kaan-Marienborn alarmiert worden.

Ein augenscheinlich alkoholisierter 22-Jähriger war gegen 01:00 Uhr vor Ort von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden. Er verließ die Örtlichkeit jedoch nicht, sondern verhielt sich zunehmend aggressiver.

Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis, den er nicht befolgte. Kurz darauf sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er leistete erheblichen Widerstand und trat mehrfach in Richtung der Polizisten. Zudem bedrohte und beleidigte der 22-Jährige die Einsatzkräfte ununterbrochen. Dies setzte er auf dem Weg zur Polizeiwache fort.

Auf der Wache versuchte er vergeblich, einen Beamten mittels eines Kopfstoßes zu treffen.

Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin verletzt. Sie verblieb dienstfähig.

Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell