PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizistin bei Angriff durch 22-Jährigen verletzt - #polsiwi

Siegen (OT Kaan-Marienborn) (ots)

Am frühen Sonntagmorgen (19.10.2025) sind Polizeibeamte zur Weißtalhalle nach Kaan-Marienborn alarmiert worden.

Ein augenscheinlich alkoholisierter 22-Jähriger war gegen 01:00 Uhr vor Ort von einer Veranstaltung ausgeschlossen worden. Er verließ die Örtlichkeit jedoch nicht, sondern verhielt sich zunehmend aggressiver.

Die Polizisten erteilten dem Mann einen Platzverweis, den er nicht befolgte. Kurz darauf sollte er in Gewahrsam genommen werden. Er leistete erheblichen Widerstand und trat mehrfach in Richtung der Polizisten. Zudem bedrohte und beleidigte der 22-Jährige die Einsatzkräfte ununterbrochen. Dies setzte er auf dem Weg zur Polizeiwache fort.

Auf der Wache versuchte er vergeblich, einen Beamten mittels eines Kopfstoßes zu treffen.

Bei dem Einsatz wurde eine Polizistin verletzt. Sie verblieb dienstfähig.

Den 22-Jährigen erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 20.10.2025 – 12:49

    POL-SI: 39-Jähriger flüchtet nach Unfall - Polizei trifft ihn kurz darauf an - #polsiwi

    Netphen (OT Afholderbach) (ots) - Am Freitagnachmittag (17.10.2025) ist ein 39-Jähriger auf der B62 bei Afholderbach mit seinem Motorrad verunglückt und anschließend geflüchtet. Der Mann befuhr gegen 15:45 Uhr die Straße von Netphen in Richtung Lützel. In einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über sein Krad, stürzte und kollidierte mit der Schutzplanke. ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 11:45

    POL-SI: Einbruch in Gaststätte - Täter entwenden Bargeld - #polsiwi

    Hilchenbach (OT Müsen) (ots) - In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (17.10.2025) sind unbekannte Täter in Müsen in eine Gaststätte eingebrochen. Die Täter hebelten ein Fenster gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Martinshardtstraße. Im Inneren brachen sie zwei Dartautomaten auf und entwendeten das darin ...

    mehr
  • 20.10.2025 – 09:06

    POL-SI: Eine Woche vermisst: 21-Jähriger ist wieder da - #polsiwi

    Bad Laasphe (ots) - Vor gut einer Woche ist auf der Polizeiwache in Bad Laasphe ein 21-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Der Mann hatte am Samstag (11.10.2025) seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen. In den darauffolgenden Tagen setzte die Polizei unter anderem einen Mantrailer zur Suche nach dem Vermissten ein. Außerdem erfolgte eine ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren