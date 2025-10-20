PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Eine Woche vermisst: 21-Jähriger ist wieder da - #polsiwi

Bad Laasphe (ots)

Vor gut einer Woche ist auf der Polizeiwache in Bad Laasphe ein 21-Jähriger als vermisst gemeldet worden. Der Mann hatte am Samstag (11.10.2025) seine Wohnanschrift in unbekannte Richtung verlassen.

In den darauffolgenden Tagen setzte die Polizei unter anderem einen Mantrailer zur Suche nach dem Vermissten ein. Außerdem erfolgte eine Öffentlichkeitsfahndung mit dem Foto des 21-Jährigen. Alle Hinweise, die bei der Kriminalpolizei eingingen, wurden erfolglos bearbeitet.

Gestern Morgen (19.10.2025) gab es die Entwarnung. Der Mann kehrte wohlauf zu seiner Wohnanschrift zurück.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

