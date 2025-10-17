Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrecher entwendeten Freischneider -#polsiwi

Siegen-Bürbach (ots)

Bei einem Gartenhüttenaufbruch in Siegen-Bürbach ist ein hochwertiger Freischneider geklaut worden.

Im Zeitraum zwischen letzten Mittwoch (08.Oktober) und dem nachfolgenden Samstag haben ein oder mehrere Täter eine Gartenhütte aufgebrochen. Die Hütte befindet sich im Wallauer Weg auf dem Grundstück eines dortigen Wohnhauses. In das Objekt gelangten die Täter durch gewaltsames Öffnen der Tür. Aus dem Gartenhäuschen entwendeten die Eindringlinge einen hochwertigen benzinbetriebenen Freischneider der Marke Stihl.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0271/7099-0 zu melden.

