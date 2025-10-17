PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: 37-Jähriger stürzt von Müllfahrzeug - #polsiwi

Siegen (OT Volnsberg) (ots)

Ein 37-Jähriger ist am Donnerstagvormittag (16.10.2025) in Siegen-Volnsberg bei einem Unfall verletzt worden.

Der Mann und sein 45-jähriger Arbeitskollege waren gegen 11:20 Uhr mit einem Entsorgungsfahrzeug auf der Straße Birkenhof unterwegs. Der 37-Jährige befand sich zum Unfallzeitpunkt auf dem Trittbrett des Fahrzeugs. Mutmaßlich aufgrund eines Schlaglochs verlor der Mann den Halt und stürzte zu Boden.

Er kam schwer verletzt zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Das Verkehrskommissariat in Siegen hat die weitere Bearbeitung des Unfalls übernommen.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

