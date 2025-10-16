PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Geisweid - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Mittwochvormittag (15.10.2025) sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße verletzt worden.

Eine 77-Jährige befuhr gegen 10:45 Uhr die Breitscheidstraße und wollte die Kreuzung zur Birlenbacher Straße überqueren, um geradeaus in die Hüttenstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Auto einer 44-Jährigen, die auf der Birlenbacher Straße in Richtung Langenholdinghausen fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes kollidierte die 44-Jährige anschließend noch mit einer Ampel.

Durch den Unfall wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie die 20-jährige Beifahrerin im PKW der 44-Jährigen leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Möglicherweise missachtete einer der Beteiligten eine rote Ampel.

Das Verkehrskommissariat bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0271 - 7099 1222
E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de
https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein
Alle Meldungen Alle
  • 16.10.2025 – 10:49

    POL-SI: Zahlreiche Elektrowerkzeuge aus zwei Transportern entwendet - #polsiwi

    Netphen (OT Deuz) (ots) - Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.10.2025) mehrere Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen im Nauholzer Weg in Netphen-Deuz entwendet. Die beiden Fahrzeuge wurden am Dienstagabend auf einem Parkplatz abgestellt. Als die Mitarbeiter am Mittwochmorgen zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Wagen gewaltsam ...

    mehr
  • 15.10.2025 – 13:03

    POL-SI: Fahranfänger landet mit Ford im Bach - #polsiwi

    Bad Berleburg - Elsoff (ots) - In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (15. Oktober) ist ein 17-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet. Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann nach eigenen Angaben mit dem PKW auf der Kreisstraße K 40 auf dem Weg zur Arbeit. Zwischen Schwarzenau und Elsoff kam er mit dem Ford im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach einer Fahrt von ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren