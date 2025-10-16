Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Drei Verletzte nach Verkehrsunfall in Geisweid - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Mittwochvormittag (15.10.2025) sind drei Personen bei einem Verkehrsunfall auf der Birlenbacher Straße verletzt worden.

Eine 77-Jährige befuhr gegen 10:45 Uhr die Breitscheidstraße und wollte die Kreuzung zur Birlenbacher Straße überqueren, um geradeaus in die Hüttenstraße zu fahren. Im Kreuzungsbereich kollidierte sie mit dem Auto einer 44-Jährigen, die auf der Birlenbacher Straße in Richtung Langenholdinghausen fuhr. Aufgrund des Zusammenstoßes kollidierte die 44-Jährige anschließend noch mit einer Ampel.

Durch den Unfall wurden die beiden Unfallbeteiligten sowie die 20-jährige Beifahrerin im PKW der 44-Jährigen leicht verletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache laufen. Möglicherweise missachtete einer der Beteiligten eine rote Ampel.

Das Verkehrskommissariat bittet daher Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, um Hinweise unter der 0271/7099-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell