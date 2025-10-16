Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zahlreiche Elektrowerkzeuge aus zwei Transportern entwendet - #polsiwi

Netphen (OT Deuz) (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch (15.10.2025) mehrere Werkzeuge aus zwei Firmenfahrzeugen im Nauholzer Weg in Netphen-Deuz entwendet.

Die beiden Fahrzeuge wurden am Dienstagabend auf einem Parkplatz abgestellt. Als die Mitarbeiter am Mittwochmorgen zurückkehrten, stellten sie fest, dass die Wagen gewaltsam geöffnet wurden. Kurz darauf bemerkten sie die Diebstähle.

Insgesamt entwendeten die Unbekannten mehrere Schlagschrauber, einen Staubsauger, einen Bohrhammer sowie zahlreiche Akkus der Marke Bosch. Aus dem zweiten Fahrzeug klauten die Täter Werkzeuge der Marke Hilti.

Der Gesamtschaden liegt bei über 20.000 Euro.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen unter der 02732/909-0 geben können.

