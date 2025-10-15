PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SI: 52-Jähriger mit über 1,9 Promille angehalten -#polsiwi

Siegen-Seelbach (ots)

Am gestrigen Dienstagnachmittag (14. Oktober) ist ein Hyundai-Fahrer auf der Freudenberger Straße durch die Polizei kontrolliert worden.

Die Beamten nahmen sofort einen starken Alkoholgeruch wahr. Der Mann räumte auch ein, ein Bier getrunken zu haben. Der Atemalkoholtest ergab allerdings einen Wert von über 1,9 Promille.

Der 52-Jährige musste im Streifenwagen die Ordnungshüter zur Polizeiwache Siegen begleiten. Dort wurde eine Blutprobe durchgeführt. Mit der Einbehaltung seines Führerscheins zeigte sich der Mann nicht einverstanden. Die Beamten beschlagnahmten das Dokument.

Gegen den Mann läuft nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

