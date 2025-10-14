Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Wärmepumpen von Grundstück entwendet -#polsiwi

Kreuztal-Ferndorf (ots)

Am gestrigen Montag sind zwei verpackte Wärmepumpen von einem Grundstück in der Bergstraße verschwunden. Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen des Verdachts des Diebstahls.

Die Wärmepumpen waren zum Verkauf angeboten worden. Der Anbieter hatte sie verpackt und gegen 14:00 Uhr vor seiner Garage, die sich auf seinem Grundstück befindet, abgestellt. Am Abend gegen 20:00 Uhr musste er feststellen, dass die Geräte weg waren. Nach ersten Erkenntnissen hatte nicht der Spediteur des Käufers die Ware abgeholt.

Die Pumpen haben einen Wert im unteren fünfstelligen Eurobereich. Laut Verkäufer wiegen sie ca. 250 kg. Ein Beladen müsste demzufolge mit technischen Hilfsmitteln erfolgt sein.

Die Ermittler bitten Zeugen, die Angaben zu dem Abholvorgang/Abtransport machen können, sich unter der Telefonnummer 02732/909-0 zu melden.

