Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gesuchter 23jähriger Litauer verhaftet

Pasewalk / Linken / Altöttingen / Traunsteinn / Traunsteinn (ots)

Am 30.September gegen 1:00 Uhr wurde ein litauischer Staatsangehöriger in Linken als Insasse in einem Flix - Bus überprüft. Der 23jährige wurde durch die Staatsanwaltschaft Traunstein mit einem Vorführungshaftbefehl wegen räuberischen Diebstahls gesucht. Der Litauer wurde verhaftet und wird nach jetzigem Stand morgen dem zuständigen Amtsgericht im bayrischen Altöttingen vorgeführt. Im Zuge der Durchsuchung der Person und der mitgeführten Sachen wurde eine geringe Menge Cannabis sowie 1958 lose Zigaretten in einem Schuhkarton aufgefunden. Durch die Bundespolizisten wurden die entsprechenden Anzeigen gefertigt.

