Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Den Zoll in Sachsen-Anhalt kennenlernen

Zollinfotag in Magdeburg und Halle (Saale) in den Herbstferien

Magdeburg, Halle (Saale) (ots)

Das Hauptzollamt Magdeburg bietet in diesem Jahr für Schülerinnen und Schüler erstmalig die Möglichkeit zur Teilnahme an einem Zollinfotag in den Herbstferien und möchte sich dabei als attraktiver Arbeitgeber vorstellen. Der Zollinfotag des Hauptzollamtes Magdeburg findet am 16.10.2025 in Halle (Saale) und am 23.10.2025 in Magdeburg-Rothensee statt.

Die Schülerinnen und Schüler erhalten dabei jeweils in der Zeit von 9 bis 14 Uhr die Möglichkeit, sich über das breite Aufgabenspektrum des Zolls in Sachsen-Anhalt zu informieren und gewinnen einmalige Einblicke in die tägliche Arbeit der Zöllnerinnen und Zöllner. So stellen sich unter anderem die Bereiche Finanzkontrolle Schwarzarbeit, Zollamt, Zollfahndung und Kontrolleinheit Verkehrswege, aber auch der Prüfungsdienst und der Bereich Abgabenerhebung vor.

In Kleingruppen werden die Schülerinnen und Schüler die einzelnen Bereiche kennenlernen und alles Wissenswerte rund um den Beruf, die Ausbildung und das Duale Studium einer Zöllnerin und eines Zöllners erfahren.

Freie Plätze sind noch vorhanden. Bewerben können sich alle Schülerinnen und Schüler, die mindestens die mittlere Reife als Schulabschluss anstreben, aber auch all diejenigen, die bereits über einen Schulabschluss (mindestens mittlere Reife) verfügen.

Anmeldungen können per E-Mail an zollinfotag.hza-magdeburg@zoll.bund.de übersandt werden. Die Anmeldung sollte dabei folgende Informationen beinhalten:

- tabellarischer Lebenslauf (inklusive Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer für Rückfragen) - Angabe, an welchem Ort teilgenommen werden soll (es ist lediglich die Teilnahme an einem der beiden Termine möglich) - Zustimmung oder Ablehnung (bei Minderjährigen der/ des Erziehungsberechtigten) zur Aufnahme von Fotografien für die Öffentlichkeitsarbeit

Folgende Veranstaltungsorte sind vorgesehen:

Am 16.10.2025:

Hauptzollamt Magdeburg, Merseburger Straße 196, 06110 Halle (Saale)

Am 23.10.2025:

Hauptzollamt Magdeburg, Ihleburger Straße 4, 39126 Magdeburg

Für Rückfragen zum Zollinfotag stehen die Kolleginnen und Kollegen am Hauptzollamt Magdeburg unter den folgenden Kontaktdaten gerne zur Verfügung:

Zusatzinformation:

Das Hauptzollamt Magdeburg mit seinen 590 Beschäftigten ist die örtliche Behörde der Zollverwaltung und mit seinen Sachgebieten und den fünf Zollämtern in Magdeburg, Halle (Saale), Dessau-Roßlau, Aschersleben und Stendal ist es für alle zöllnerischen Belange im Bundesland Sachsen-Anhalt zuständig. Es gehört zum Geschäftsbereich des Bundesministeriums der Finanzen und ist der Generalzolldirektion unterstellt. Zu den wesentlichen Aufgaben zählen die Erhebung von Verbrauchsteuern, Kraftfahrzeugsteuer, Einfuhrumsatzsteuer und Zöllen, die Vollstreckung von Geldforderungen des Bundes und der Sozialbehörden, die Kontrolle und Abfertigung des grenzüberschreitenden Warenverkehrs sowie die Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung. Im Jahr 2024 hat das Hauptzollamt Magdeburg rund 241.000 Zollanmeldungen bearbeitet, ca. 1,9 Milliarden EURO an Steuern und Zöllen erhoben, rund 707.000 Zigaretten und 390 kg illegale Feuerwerkskörper beschlagnahmt sowie ca. 14,2 Millionen EURO Schaden durch Schwarzarbeit aufgedeckt.

Original-Content von: Hauptzollamt Magdeburg, übermittelt durch news aktuell