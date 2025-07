Hauptzollamt Magdeburg

HZA-MD: Schwarzarbeit in der Baubranche: 3 Jahre und 8 Monate Freiheitsstrafe für Unternehmer aus Halle (Saale)

Bild-Infos

Download

Halle (Saale) (ots)

Das Landgericht Halle verurteilte einen 51-jährigen Unternehmer aus Halle (Saale) mit serbischer und bosnischer Staatsangehörigkeit zu einer Freiheitsstrafe von insgesamt drei Jahren und acht Monaten. Dieser hatte sich zuvor in das Ausland abgesetzt, um sich dem Verfahren zu entziehen.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass sich der bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene Angeklagte, in insgesamt 33 Taten des Vorenthaltens und Veruntreuens von Arbeitsentgelt strafbar gemacht habe.

Durch umfangreiche Ermittlungen der Finanzkontrolle Schwarzarbeit Halle (Saale) des Hauptzollamts Magdeburg wurde festgestellt, dass der Verurteilte im Zeitraum von März 2017 bis Januar 2020 Arbeitnehmer beschäftigte, deren Löhne schwarz ausgezahlt wurden und die dementsprechend nicht zur Sozialversicherung angemeldet wurden. Insgesamt wurden in diesem Zeitraum Bruttolöhne in Höhe von fast 1,12 Millionen Euro schwarz ausgezahlt und dadurch Beiträge zur Sozialversicherung in Höhe von ca. 405 Tausend Euro vorenthalten.

Bei dem Verurteilten handelte es sich dabei nicht um den Inhaber des Betriebs, sondern um den Bruder, der jedoch uneingeschränkt mit der Führung der Geschäfte des Bauunternehmens bevollmächtigt wurde.

Der Unternehmer war zu Beginn der Hauptverhandlung unentschuldigt ausgeblieben und hatte sich in das Ausland abgesetzt, um sich dem Verfahren zu entziehen. Er wurde sodann aufgrund eines Haftbefehls vorläufig in Montenegro festgenommen und verbüßte dort bis zu seiner Auslieferung für ca. 3 Monate einen Freiheitsentzug.

Der Angeklagte, der bereits zuvor wegen anderer Delikte strafrechtlich in Erscheinung getreten war, hat in der Hauptverhandlung ein vollumfängliches Geständnis abgelegt.

Das Urteil ist seit dem 30.04.2025 rechtskräftig.

Original-Content von: Hauptzollamt Magdeburg, übermittelt durch news aktuell