Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Strafanzeige wegen Verstoß Arzneimittelgesetz

Insel Usedom / Garz / Ahlbeck (ots)

Am 28.09.2025 gegen 19:15 Uhr wurde ein 30jähriger Pole als Beifahrer in einem polnischen PKW am Grenzübergang Garz (Insel Usedom) bei der Einreise festgestellt. Die fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Bei Inaugenscheinnahme der mitgeführten persönlichen Gegenstände wurden -3- Ampullen a 250 mg Testosteron und zehn Einwegspritzen mit Nadeln aufgefunden. Ein entsprechendes Rezept für die Arzneimitteln konnte nicht vorgelegt werden. Somit Verdacht des Verstoßes gegen das Arzneimittelgesetz. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde die Weiterreise gestattet.

