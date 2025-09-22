Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizisten vollstreckten übers Wochenende vier Haftbefehle

Pasewalk / Pomellen / Linken / Züssow / Lubmin (ots)

Bei einer Kontrolle am 21.09.2025 gegen 00:45 Uhr auf der B 104 am Grenzübergang Linken aus Polen kommend ergab die fahndungsmäßige Überprüfung eines 32jährigen Polen eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Neuruppin zur Strafvollstreckung wegen Diebstahls. Der Mitreisende in einem Reisebus (FLIX) hatte eine Geldstrafe von 300,00 Euro sowie Kosten in Höhe von 77,50 Euro oder eine Ersatzfreiheitsstrafe von 10 Tagen zu verbüßen. Nach Zahlung der Geldstrafe und der Kosten konnte er seine Reise fortsetzen.

Tags zuvor wurde im Rahmen der Einreisekontrolle in der Kontrollstelle Pomellen an der BAB11 ein 50jähriger Pole kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Flensburg wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Demnach befreit die Zahlung von 420,00 EUR von 7 Tagen Ersatzfreiheitstrafe. Er entscheid sich für die Zahlung und wurde wieder auf freien Fuß gesetzt.

Bereits am Freitag wurde ein 37jähriger Rumäne verhaftet. Ebenfalls bei der Einreisekontrolle am Grenzübergang Pomellen. Der Fahrzeugführer eines PKW mit rumänischer Zulassung hatte eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Passau wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Er konnte die Ersatzfreiheitstrafe von 20 Tagen durch die Zahlung der Geldstrafe von 300,00 EUR und 82,50EUR Kosten abwenden.

Auch am Freitag wurde ein 35jähriger Deutscher verhaftet und da er die geforderte Geldstrafe nicht bezahlen konnte, nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in die Justizvollzugsanstalt Waldeck verbracht. Er wurde im Rahmen einer Zugstreife im RE3308 von Pasewalk nach Greifswald auf Höhe Haltepunktes Züssow kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen der StraftatSachbeschädigung. Demnach hätte die Zahlung einer Geldstrafe von 4.312,00 EUR, eine Restgeldstrafe von 38,00EUR und 181,00EUR Kosten von der Ersatzfreiheitstrafe von 98 Tagen befreit. Bei der Durchsuchung der Person und Sachen wurde in 2,97g Amphetamine aufgefunden. Der durchgeführte ESA-Rauschmitteltest verlief positiv auf Amphetamine. Weiterhin wurde eine Schreckschusswaffe aufgefunden, so dass er sich nun noch wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittel- und Waffengesetz verantworten muss.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell