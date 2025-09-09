Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Anzeigen wegen Verstoß BtMG und Waffengesetz gestellt
Pasewalk / Pomellen (ots)
Ein Däne und ein Deutscher als Fahrer bzw. Mitfahrer in einem Pkw mit deutscher Zulassung wurden im Rahmen der Einreisekontrolle am Grenzübergang Pomellen angehalten. Zur Kontrolle händigte der 26jährige Däne seinen gültigen dänischen Reisepass aus. Im Rahmen der Kontrolle wurden in seinem Rucksack sieben Tüten mit Cannabis (26,4g) sowie eine Tüte mit zwei LSD Blotter festgestellt. Der 28jährige Deutsche wies sich mit seinem gültigen Personalausweis aus. Bei der Kontrolle des Pkw wurde im Kofferraum eine Reisetasche mit einer Tüte Cannabis (0,7g), zwei Behälter mit Schnupftabak wahrscheinlich mit Kokainanhaftung (20,1g Brutto), 0,5g Kokain Brutto sowie einem Einhandmesser festgestellt. Die Reisetasche konnte dem deutschen Staatsangehörigen zugeordnet werden. Die Sicherstellung aller Betäubungsmittel sowie des Einhandmessers erfolgte vor Ort. Die beiden werden sich nun wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie ihre Weiterreise fortsetzen.
