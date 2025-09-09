PRESSEPORTAL Presseportal Logo

BPOLI PW - GdpD POM: Anzeigen wegen Verstoß BtMG und Waffengesetz gestellt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein Däne und ein Deutscher als Fahrer bzw. Mitfahrer in einem Pkw mit deutscher Zulassung wurden im Rahmen der Einreisekontrolle am Grenzübergang Pomellen angehalten. Zur Kontrolle händigte der 26jährige Däne seinen gültigen dänischen Reisepass aus. Im Rahmen der Kontrolle wurden in seinem Rucksack sieben Tüten mit Cannabis (26,4g) sowie eine Tüte mit zwei LSD Blotter festgestellt. Der 28jährige Deutsche wies sich mit seinem gültigen Personalausweis aus. Bei der Kontrolle des Pkw wurde im Kofferraum eine Reisetasche mit einer Tüte Cannabis (0,7g), zwei Behälter mit Schnupftabak wahrscheinlich mit Kokainanhaftung (20,1g Brutto), 0,5g Kokain Brutto sowie einem Einhandmesser festgestellt. Die Reisetasche konnte dem deutschen Staatsangehörigen zugeordnet werden. Die Sicherstellung aller Betäubungsmittel sowie des Einhandmessers erfolgte vor Ort. Die beiden werden sich nun wegen Straftaten gegen das Betäubungsmittelgesetz sowie Ordnungswidrigkeitenanzeigen wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz verantworten müssen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen durften sie ihre Weiterreise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Lars Petersen
Telefon: +49 38378 230-130
Handy: +491723118075
E-Mail: lars.petersen@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste

Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.


Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.


Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.

Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.


Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell

