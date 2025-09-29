Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Polenbesuch endet mit Strafanzeige

Pasewalk / Pomellen (ots)

Ein 28jähriger Niedersachse wurde am 28.09.2025 gegen 03:30 Uhr als Mitfahrer in einem PKW mit deutschem Kennzeichen auf der BAB 11, Höhe GÜG Pomellen in Fahrtrichtung Berlin, festgestellt. Zur Kontrolle händigte er seinen gültigen deutschen PA aus. Eine fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Cannabisgeruch im Kfz. Bei der darauf durchgeführten Durchsuchung des Kfz wurden ca. 0,6 g Cannabis, sowie 2 Joint (Gesamtgewicht:1,2 g) und ein Grinder mit Anhaftungen aufgefunden. Der aus dem Landkreis Gifhorn stammende Deutsche gab zu, der Besitzer dieser Sachen zu sein. Zum Auffinden weiterer Beweismittel wurde er durchsucht, jedoch ohne weitere Feststellungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, u.a. Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) wurde ihm die Weiterreise um 04:20 Uhr gestattet.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell