Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen
BPOLI PW - GdpD POM: Polenbesuch endet mit Strafanzeige
Pasewalk / Pomellen (ots)
Ein 28jähriger Niedersachse wurde am 28.09.2025 gegen 03:30 Uhr als Mitfahrer in einem PKW mit deutschem Kennzeichen auf der BAB 11, Höhe GÜG Pomellen in Fahrtrichtung Berlin, festgestellt. Zur Kontrolle händigte er seinen gültigen deutschen PA aus. Eine fahndungsmäßige Überprüfung verlief negativ. Während der Kontrolle bemerkten die Beamten Cannabisgeruch im Kfz. Bei der darauf durchgeführten Durchsuchung des Kfz wurden ca. 0,6 g Cannabis, sowie 2 Joint (Gesamtgewicht:1,2 g) und ein Grinder mit Anhaftungen aufgefunden. Der aus dem Landkreis Gifhorn stammende Deutsche gab zu, der Besitzer dieser Sachen zu sein. Zum Auffinden weiterer Beweismittel wurde er durchsucht, jedoch ohne weitere Feststellungen. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen, u.a. Strafanzeige wegen Verstoß gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG) wurde ihm die Weiterreise um 04:20 Uhr gestattet.
Rückfragen bitte an:
Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer
Dienststelle Pomellen
Lars Petersen
Telefon: +49 38378 230-130
Handy: +491723118075
E-Mail: lars.petersen@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
Twitter: @bpol_kueste
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt nimmt als Bundesbehörde ihre
Aufgaben in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern sowie in Nord-
und Ostsee und anlassbezogen darüber hinaus wahr.
Dazu sind ihr als operative Dienststellen die
Bundespolizeiinspektionen in Flensburg, Kiel, Rostock, Stralsund und
Pasewalk sowie die Bundespolizeiinspektion Kriminalitätsbekämpfung
Rostock und eine Mobile Kontroll- und Überwachungseinheit
unterstellt. Mit den Bundespolizeiinspektionen See in Neustadt in
Holstein, Warnemünde und Cuxhaven verfügt sie als einzige
Bundespolizeidirektion über eine maritime Einsatzkomponente
"Bundespolizei See", um die Seegrenze in der Nord- und Ostsee
(Schengen-Außengrenze) zu überwachen.
Die Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt beschäftigt insgesamt ca.
2600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, darunter Polizeibeamte,
Verwaltungsbeamte und Tarifbeschäftigte.
Auf Grundlage des Bundespolizeigesetzes und anderer Gesetze nimmt sie
umfangreiche und vielfältige Aufgaben wahr.
Dazu gehören insbesondere:
-
der grenzpolizeiliche Schutz des Bundesgebietes,
- die bahnpolizeilichen Aufgaben
- die grenzpolizeilichen, schifffahrtspolizeilichen und
umweltpolizeilichen Aufgaben in Nord- und Ostsee.
Weitere Informationen zur Bundespolizei und zur
Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt erhalten Sie unter
www.bundespolizei.de.
Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell