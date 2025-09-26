Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Geldstrafe ersparte Haft

Pasewalk / Pomellen (ots)

Im Rahmen der Grenzkontrollen wurde auf der BAB 11 heute Morgen gegen 01:50 Uhr ein 37jähriger Pole am ehemaligen Grenzübergang Pomellen kontrolliert.

Die fahndungsmäßige Überprüfung des Polen ergab eine Ausschreibung durch die Staatsanwaltschaft Mannheim zur Festnahme / Strafvollstreckung aufgrund Verstoß BTMG. Da er die Geldstrafe in Höhe von 1250,00 Euro + Kosten in Höhe von 338,12 Euro entrichten konnte, ersparte er sich die alternativ festgelegten 25 Tage in der Justizvollzugsanstalt. Gegen 04:35 Uhr wurde er auf freien Fuß gesetzt.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell