POL-F: 250930 - 1002 Frankfurt - Kiel: Vermisste Person

Seit Ende Juli wird der 21 Jahre alte Damian J. aus Kiel vermisst. Da bisherige Suchmaßnahmen nicht zu seinem Antreffen führten, bitten wir Medien und Bevölkerung um Unterstützung.

Herr J. hatte zuletzt am 21. Juli Kontakt zu seiner Mutter. Ein aktueller Aufenthaltsort ist nicht bekannt, möglicherweise könnte er sich auch im Raum Frankfurt am Main aufhalten. Der Vermisste benötigt dringend ärztliche Hilfe. Eine Straftat dürfte nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden stehen.

Der Vermisste ist ca. 180 cm groß, schlank und hat kurze dunkle Haare. Zur aktuellen Kleidung kann nichts gesagt werden.

Ein Lichtbild der vermissten Person kann unter folgendem Link eingesehen werden:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14626/6128255

Personen, die Damian seit Ende Juli gesehen haben oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen können, werden gebeten, sich unter 0431 / 160 3333 mit der Polizei in Verbindung zu setzen oder die 110 zu wählen.

