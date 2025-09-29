PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-F: 250929 - 0999 Frankfurt - Bornheim: Streit eskaliert - Schüsse aus Schreckschusspistole

Frankfurt (ots)

(di) Gestern Abend kam es in der Dortelweiler Straße gegen 21:55 Uhr zum Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben wurden.

Warum es zum Streit gekommen ist und die Hintergründe dessen, sind unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.

(HdJR Hanau)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



