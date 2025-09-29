Polizeipräsidium Frankfurt am Main
POL-F: 250929 - 0999 Frankfurt - Bornheim: Streit eskaliert - Schüsse aus Schreckschusspistole
Frankfurt (ots)
(di) Gestern Abend kam es in der Dortelweiler Straße gegen 21:55 Uhr zum Streit zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf Schüsse aus einer Schreckschusspistole abgegeben wurden.
Warum es zum Streit gekommen ist und die Hintergründe dessen, sind unklar. Die weiteren Ermittlungen hierzu wurden aufgenommen.
(HdJR Hanau)
