Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929 - 1001 Frankfurt - Heddernheim: Öffentlichkeitsfahndung nach versuchtem schwerem Raub zum Nachteil eines Spielhallen-Mitarbeiters - Bezugnahme zur Pressemeldung 250801 - 0783

Frankfurt (ots)

(yi) Am Donnerstag (31. Juli 2025) kam es zu einem versuchten schweren Raub. Die Polizei sucht Zeugen.

Gegen 15:42 Uhr betrat der bislang Unbekannte eine Spielhalle in der Habelstraße in Frankfurt am Main. Dort angekommen forderte er den Mitarbeiter, unter Vorhalt einer augenscheinlichen Schusswaffe, zur Herausgabe von Bargeld auf.

Weiterhin versuchte er, die Kasse selbstständig zu öffnen, was durch die Gegenwehr des Mitarbeiters unterbunden werden konnte. Anschließend flüchtete der Unbekannte ohne Raubgut.

Der Tatverdächtige wurde während seiner Tatausübung von der in der Spielhalle befindlichen Videokamera aufgezeichnet. Aufgrund dessen hoffen Staatsanwaltschaft und Polizei mit der Veröffentlichung jener Lichtbilder nun auf Hinweise, die zu einer Identifizierung des Tatverdächtigen führen.

Die Lichtbilder sind auf folgendem Link einsehbar:

https://www.polizei.hessen.de/fahndungen/personen/broker.jsp?uMen=17e706de-6c31-2c41-12da-af82bb838f39&uCon=c3150ace-2192-9991-b111-1d23f8641e72&uTem=8ed702cd-aff2-3941-cd47-a0a30165474d

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

Er soll etwa 180 cm groß sein und über eine normale bis kräftige Statur verfügen. Ferner trug er eine graue Mütze mit Emblem der Marke Carhartt, ein dunkles Tuch mit weißer Musterung als Maskierung, eine blaue Jacke mit horizontaler Steppung, eine beige Stoffhose, einen schwarzen Gürtel mit silbernem, metallischem Gürtelende, schwarze Sneaker sowie grau-schwarze Handschuhe.

Zeugen, die Angaben zu der Identität des unbekannten Täters geben können, werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei Frankfurt am Main (K12) unter der Rufnummer 069 / 755 - 51299 oder an jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main
Pressestelle
Adickesallee 70
60322 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)
Fax: 069 / 755-82009
E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de
Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm



Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell

