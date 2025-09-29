Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 250929 - 1000 Frankfurt - Preungesheim: Angriff auf Frau - Passanten schreiten ein

Frankfurt (ots)

(di) Drei Passanten unterbanden gestern Vormittag (28. September 2025) einen Angriff auf eine Frau in Preungesheim. Eine hinzugerufene Streifenbesatzung nahm den Angreifer noch vor Ort fest.

Gegen 10:45 Uhr bestieg eine 39-Jährige Frau ihr Fahrzeug, welches sie zuvor auf einem Parkplatz eines Supermarktes in der Weilbrunnstraße geparkt hatte. Noch bevor sie die Fahrertür schließen konnte, näherte sich ein 27-Jähriger schlagartig und drückte die Frau in den Sitz ihres Wagens.

Drei Passanten wurden auf die Situation aufmerksam und schritten sofort ein und hielten den Täter bis zum Eintreffen der verständigten Polizei fest.

Der alkoholisierte 27-Jährige wurde wegen des Verdachts der versuchten Vergewaltigung zwecks richterlicher Vorführung am Folgetag in die Haftzellen des Polizeipräsidiums eingeliefert.

