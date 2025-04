POL-Pforzheim: (Calw) - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall

Pforzheim (ots) - In der Nacht auf den Karfreitag brachen bislang unbekannte Täter in ein Tankstellengebäude in der Hofäckerstraße am "Illinger Eck" ein. Die Einbrecher verschafften sich unter Einsatz eines größeren Geräts Zutritt zum Gebäude und öffneten im Innenbereich gewaltsam einen Tresor. Die Höhe der Beute liegt im vierstelligen Bereich. Zeugen, die in ...

