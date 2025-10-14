Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Zwei Radarkontrollen auf der HTS: 16 Fahrverbote - fast 900 Fahrzeuge zu schnell -#polsiwi

Kreuztal (ots)

885 Fahrzeuge auf der HTS zu schnell - das ist das Ergebnis zweier Geschwindigkeitskontrollen des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde.

Am vergangenen Donnerstag (09. Oktober) nahm die Polizei die Verkehrsteilnehmer auf der Langenauer Brücke ins Visier, die in Fahrtrichtung Olpe unterwegs waren. 80 km/h sind dort maximal erlaubt. Zwischen 12 Uhr mittags und 16:45 Uhr blitzte es dort 470 Mal.

Von etwas über 4.600 Fahrzeugen war somit mehr als jeder Zehnte zu schnell unterwegs. 144 Geschwindigkeitsverstöße waren so hoch, dass es nicht mit einem Verwarnungsgeld getan ist. Hier müssen die Verursacher mit Anzeigen rechnen. In sechs Fällen droht sogar ein Fahrverbot. Tagesschnellster war ein Siegener Audi mit 137 km/h. Abzüglich der vorgesehenen Toleranz verbleibt eine Überschreitung von 52 km/h. Der Bußgeldkatalog sieht dafür in der Regel ein Bußgeld von 480 EUR, zwei Punkte sowie einen Monat Fahrverbot vor.

Am Samstag (11. Oktober) wurde die Fahrtrichtung nach Siegen überwacht. Dieses Mal stand das Radargerät zwischen den Anschlussstellen Krombach und Kreuztal. Erlaubt sind an dieser Stelle maximal 100 km/h. Das schnellste Auto war ein Nissan aus Gummersbach. Abzüglich der Messtoleranz war das Fahrzeug mit 162 km/h unterwegs. Hier droht ein Bußgeld von über 600 Euro. Neben zwei Punkten erwartet den oder die Fahrer/Fahrerin zwei Monate Fahrverbot. Insgesamt waren 415 Fahrzeuge zu schnell unterwegs. 172 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und 10 Fahrverbote sind unter anderem die Folge.

Gerade vor dem Hintergrund der hohen Anzahl an Geschwindigkeitsverstößen und den hohen Überschreitungen appelliert die Polizei: "Gerade bei Unfällen mit schwerverletzten oder getöteten Verkehrsteilnehmenden spielt die Hauptunfallursache Geschwindigkeit die Hauptrolle. Beachten Sie daher die geltenden Geschwindigkeitsbegrenzungen. Ein paar Minuten weniger Fahrzeit rechtfertigen nicht die Gefahr von schweren Unfallfolgen. Sorgen Sie mit dafür, dass alle gesund ihr Ziel erreichen."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell