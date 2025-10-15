Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Fahranfänger landet mit Ford im Bach - #polsiwi

Bad Berleburg - Elsoff (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Mittwochs (15. Oktober) ist ein 17-jähriger Autofahrer von der Straße abgekommen und in einem Bach gelandet.

Gegen 05:30 Uhr war der junge Mann nach eigenen Angaben mit dem PKW auf der Kreisstraße K 40 auf dem Weg zur Arbeit. Zwischen Schwarzenau und Elsoff kam er mit dem Ford im Verlauf einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Nach einer Fahrt von fast 40 Metern durch den Böschungsbereich prallte er gegen eine Brücke, die über einen dortigen Bachlauf herführt. In der Folge überschlug sich der Ford und kam im Bachbett auf den Rädern zum Stehen.

Der 17-Jährige, der die Fahrerlaubnis mit der Auflage zum begleiteten Fahren hat, besitzt eine Ausnahmegenehmigung zum unbegleiteten Fahren zwischen Wohnanschrift und Arbeitsstelle. Trotz des Überschlags und der Unfallschäden hatte der 17-Jährige Glück, denn er wurde lediglich leicht verletzt. Der Gesamtsachschaden dürfte deutlich über 10.000 Euro liegen. Ein Abschleppunternehmen barg den PKW aus dem Bach und schleppte ihn anschließend ab.

Unfallursächlich dürfte in diesem Fall nicht angepasste Geschwindigkeit sein. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Die Polizei appelliert vor dem Hintergrund mehrerer gleichgelagerter Unfälle: "Gerade in der jetzigen Jahreszeit steigt die Gefahr von Verkehrsunfällen wegen nicht angepasster Geschwindigkeit aufgrund nasser und durch herabfallendes Laub auch rutschiger Straßen. Schwere Unfallfolgen sind oftmals das Ergebnis von Unfällen mit überhöhter/nicht angepasster Geschwindigkeit. Helfen Sie mit entsprechend angepasster Fahrweise mit, eben diese schweren Verkehrsunfälle zu reduzieren."

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell