Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Ense (ots)

In der Zeit vom 27.09.-04.10.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederense. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters unbefugt Zutritt zu einem Haus in der Ringstraße. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Der Bewohner des Hauses befand sich zum Tatzeitpunkt im Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Niederense gemacht haben und Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dh)

