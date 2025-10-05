PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Einbruch in Einfamilienhaus

Ense (ots)

In der Zeit vom 27.09.-04.10.2025 kam es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in Niederense. Unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln eines Fensters unbefugt Zutritt zu einem Haus in der Ringstraße. Hier durchsuchten sie sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten Diebesgut in bislang unbekannter Höhe. Der Bewohner des Hauses befand sich zum Tatzeitpunkt im Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die im genannten Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen im Bereich Niederense gemacht haben und Angaben zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizeiwache in Soest unter der Telefonnummer 02921/91000 sowie jede andere Polizeidienststelle entgegen. (dh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest
Pressestelle Polizei Soest
Telefon: 02921 - 9100 5300
E-Mail: poea.soest@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Soest mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Soest
Alle Meldungen Alle
  • 04.10.2025 – 19:29

    POL-SO: Tödlicher Verkehrsunfall

    Lippstadt (ots) - Am heutigen Samstagnachmittag kam es gegen 15:15 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang auf dem Hellinghäuser Weg, etwa einen Kilometer nach dem Ortsausgang Lippstadt. Eine 21-jährige Frau aus Lippstadt fuhr mit ihrem Mercedes Vito aus Lippstadt kommend in Richtung Hellinghausen. Nach ersten Erkenntnissen geriet die 21-Jährige aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Mercedes Vito auf die Gegenfahrbahn. Dort kollidierte sie ...

    mehr
  • 04.10.2025 – 06:34

    POL-SO: Soest - Trike-Fahrerin verletzt sich leicht

    Soest (ots) - Leichte Verletzungen zog sich am vergangenen Donnerstag (02.10.2025) eine 32-jährige Trike-Fahrerin aus Wuppertal bei einem Verkehrsunfall im Soester Ortsteil Hiddingsen zu. Gegen 14.00 Uhr befuhr die Frau mit ihrem Sozius die Straße am Denkmal in südliche Richtung und beabsichtigte weiter in Richtung Lendringsen zu fahren. Im Kurvenbereich der Einmündung zur Brunnenstraße geriet sie mit dem Trike in ...

    mehr
  • 03.10.2025 – 10:58

    POL-SO: Aufmerksamer Zeuge verhindert Unfallflucht

    Lippstadt (ots) - Am Donnerstagabend, 02.10.2025, konnte durch einen Kunden eines Lebensmittelgeschäfts an der Hörster Straße in Lippstadt gegen 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall beobachtet werden. Der 32-jährige Mann aus Delbrück bekam mit, wie eine 81 Jahre alte Frau aus Lippstadt mit ihrem Pkw auf dem Parkplatz des Supermarktes zunächst im Vorbeifahren ein geparktes Fahrzeug touchierte. Beim dann folgenden Versuch ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren