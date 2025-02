Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Unfallflucht, Betrug durch falsche Bankmitarbeiter, versuchter Fahrraddiebstahl

Aalen (ots)

Backnang: Von der Fahrbahn abgekommen

Am Dienstagabend befuhr eine 75-jährige BMW-Fahrerin gegen 19:30 Uhr die Neue Straße in Richtung Steinbach. Etwa 150 Meter nach der Einmündung in den Lauchweg kam sie alleinbeteiligt nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr ein Verkehrsschild und kam im Grünstreifen zum stehen. Die 75-Jährige blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro.

Fellbach: Unfallflucht

Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer streifte am Dienstag, zwischen 14:25 Uhr und 17:20 Uhr, einen am Fahrbahnrand in der Esslinger Straße geparkten Ford Fiesta. Im Anschluss an die Kollision entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Am Ford Fiesta wurde der linke Außenspiegel beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Rufnummer 0711 57720 entgegen.

Schorndorf: Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Am Dienstag gegen 11:30 Uhr kontaktierte eine angebliche Bankmitarbeiterin einen Schorndorfer Senior und teilte mit, dass versucht wurde, eine größere Abbuchung von seinem Konto durchzuführen. Die Bankmitarbeiterin konnte die Abbuchung durch Sperren des Bankkontos stoppen. Durch geschickte Gesprächsführung erlangte die angebliche Bankmitarbeiterin im weiteren Gesprächsverlauf die IBAN sowie die PIN des Seniors. Darüber hinaus teilte die Bankmitarbeiterin mit, dass ein weiterer Mitarbeiter der Bank zum Geschädigten nach Hause kommen würde. Noch während des Telefonats klingelte der angebliche Kollege der Bankmitarbeiterin an der Wohnanschrift des Seniors, um dessen Bankkarte entgegenzunehmen.

Im Anschluss an das Telefonat musste der Senior feststellen, dass es sich bei den angeblichen Bankmitarbeitern in Wirklichkeit um Betrüger handelte. Trotz sofort eingeleiteter Kontosperrung konnten die Betrüger einen niedrigen vierstelligen Geldbetrag vom Konto des Geschädigten abheben.

Der Abholer der Bankkarte wird wie folgt beschrieben: ca. 165 bis 175 cm groß, kurze glatte dunkle Haare, ca. 30 Jahre alt, dunkle Kleidung, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche Hinweise zum Abholer geben können oder die verdächtige Wahrnehmungen - insbesondere in der Aichenbachstraße - gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Die Polizei rät zudem:

- Seien Sie vorsichtig, wenn Sie Anrufe von Unbekannten erhalten, in denen es um ihre finanzielle Situation geht. - Legen Sie am besten auf, wenn Sie nicht sicher sind, wer anruft und Sie sich unter Druck gesetzt fühlen. - Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und/oder finanziellen Verhältnisse. - Übergeben Sie niemals Geld, Wertsachen, Bankkarten und -daten oder persönliche Daten an unbekannte Personen. - Ziehen Sie eine Vertrauensperson hinzu oder wählen Sie im Zweifelsfall die 110. - Reden Sie als Angehörige über das Phänomen mit ihren lebensälteren Familienmitgliedern.

Weitere Informationen und Verhaltenstipps erhalten Sie auf der Seite der Polizeilichen Kriminalprävention der Länder und des Bundes (ProPK): https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/

Waiblingen: Versuchter Fahrraddiebstahl

Am frühen Mittwoch, um kurz nach Mitternacht, versuchte ein unbekannter Mann ein Fahrrad zu stehlen, welches in der Stuttgarter Straße verschlossen abgestellt war. Durch den Fahrradbesitzer konnte beobachtet werden, wie der unbekannte Täter mittels Fußtritten versuchte, das Fahrradschloss zu öffnen. Als der Unbekannte vom Besitzer angesprochen wurde, flüchtete dieser in Richtung Bahnhof. Das Polizeirevier Waiblingen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Der unbekannte Täter war männlich, etwa 25-30 Jahre alt und von orientalischer Abstammung. Er hatte dunkle Haare, trug einen Drei-Tage-Bart und eine dunkle Regenjacke. Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07151 9500 zu melden.

