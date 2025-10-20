Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbruch in Gaststätte - Täter entwenden Bargeld - #polsiwi

Hilchenbach (OT Müsen) (ots)

In der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmittag (17.10.2025) sind unbekannte Täter in Müsen in eine Gaststätte eingebrochen.

Die Täter hebelten ein Fenster gewaltsam auf und verschafften sich Zutritt zu den Räumlichkeiten an der Martinshardtstraße. Im Inneren brachen sie zwei Dartautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Außerdem hinterließen sie hohen Sachschaden an den Geräten.

Beute- und Sachschaden liegen ungefähr im mittleren vierstelligen Bereich.

Hinweise zu den Tätern liegen bislang nicht vor. Zeugen zufolge könnte sich die Tat in der Nacht gegen 00:15 Uhr ereignet haben. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der 02732/909-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell