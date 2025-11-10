Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Täter brechen über Kellerfenster ein.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (07.11.2025) versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus am Ginsterweg in Asemissen einzubrechen. Während die Bewohner zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr außer Haus war, verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und ein Aktenschrank beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ginsterweg oder Grester Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell