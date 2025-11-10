PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Leopoldshöhe - Asemissen. Täter brechen über Kellerfenster ein.

Lippe (ots)

Am Freitagvormittag (07.11.2025) versuchten bislang unbekannte Täter, in ein Einfamilienhaus am Ginsterweg in Asemissen einzubrechen. Während die Bewohner zwischen 10:45 Uhr und 11:20 Uhr außer Haus war, verschafften sich die Täter über ein Kellerfenster gewaltsam Zugang zum Gebäude. Im Inneren wurden Schränke geöffnet und ein Aktenschrank beschädigt. Entwendet wurde nach ersten Erkenntnissen nichts. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Ginsterweg oder Grester Straße bemerkt haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05231) 6090 beim Kriminalkommissariat 2 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 09.11.2025 – 07:28

    POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Verkehrsunfall mit Trunkenheit

    Lippe (ots) - Die 47-jährige Unfallbeteiligte fuhr mit ihrem Fahrzeug die Steinheimer Straße aus Lothe kommend in Richtung Steinheim. In einer leichten Rechtskurve fuhr sie geradeaus, durch ein Gebüsch und blieb auf einem angrenzenden Grundstück stehen. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen hohen Atemalkoholwert. Der Führerschein wurde sichergestellt, eine Blutprobe entnommen. Am Fahrzeug sowie an ...

    mehr
  • 09.11.2025 – 07:26

    POL-LIP: Bad Salzuflen. Verkehrsunfall mit Trunkenheit

    Lippe (ots) - Am 08.11.2025 befuhr der 61-jährige Pkw-Führer in den frühen Morgenstunden die Liemer Straße in Bad Salzuflen-Grastrup. Der Unfallbeteiligte kam vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol von der Fahrbahn nach rechts ab und überfuhr dabei einen Leitpfosten. Es entstand somit Sachschaden. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde beschlagnahmt, das Führen fahrerlaubnispflichtiger Fahrzeuge wurde ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren