Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Unbekannter nachts auf Grundstück.

Lippe (ots)

In der Nacht zu Sonntag (09.11.2025) wurde ein Hausbesitzer in der Straße "Auf der Langen Tecke" auf eine fremde Person auf seinem Grundstück aufmerksam. Gegen 02:15 Uhr entdeckte er den männlichen Unbekannten. Als der Bewohner den Mann aus einem Fenster heraus ansprach, verließ dieser das Grundstück in Richtung Asenburgstraße. Beschrieben wurde ein etwa 1,80 m großer, schlanker Mann mit dunkler Kapuzenjacke, dunkler Hose und dunklen Turnschuhen mit Reflexionsstreifen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen versuchten Wohnungseinbruchs und Hausfriedensbruchs aufgenommen. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer (05231) 6090.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

