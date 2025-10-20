PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Krefeld (ots)

Am Freitag (17. Oktober 2025) gegen 10:50 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer im Umkreis der Virchowstraße an Häusern klingeln und sich als Postmitarbeiter ausgeben würden. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass es sich um Vorbereitungshandlungen für Einbrüche handeln könnte. Währenddessen fuhren die verdächtigen Männer in einem Auto davon. Als eine Streifenbesatzung das gesuchte Fahrzeug samt den beiden Männern erblickte, beschleunigte der Fahrer und überfuhr eine rotlichtzeigende Ampel. Trotz Anhaltesignalen flüchtete er unter Missachtung weiterer roter Ampeln und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Ritterstraße weiter in Richtung Voltastraße. Auf der Alten Linner Straße fuhr das flüchtige Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild, ein geparktes Auto und eine Hausfassade. Dort konnten die Beamten die Männer (30 und 41) stellen. Für den 41-jährigen Fahrer bestanden zwei Haftbefehle, sodass dieser festgenommen wurde. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen oder Alkoholeinfluss gestanden hat. Neben dem Fahrzeug wurden auch die Mobiltelefone der Männer, ein entwendeter Führerschein, Betäubungsmittel sowie vermeintliches Aufbruchswerkezug sichergestellt. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. Die Ermittlungen dauern an.(176)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
  • 20.10.2025 – 11:17

    POL-KR: Dank Zeugin: Polizei stellt verdächtiges Trio

    Krefeld (ots) - Zwei verdächtige Männer und eine Frau konnte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (19. Oktober 2025) stellen. Eine Zeugin hatte gegen 0:30 Uhr beobachtet, wie einer der Männer auf der Ahornstraße den Innenraum eines Pkw durchwühlte. Als sie ihn ansprach, ergriff er die Flucht. Die Frau rief die Polizei. Auf der Kastanienstraße machten die Beamten das Trio in einem Transporter ausfindig, darunter der ...

  • 17.10.2025 – 11:45

    POL-KR: Schockanruf - Betrüger täuschen erkrankte Familienangehörige vor

    Krefeld (ots) - Am Donnerstag (16. Oktober 2025) klingelte bei einer 88-jährigen das Telefon. Sie nahm den Hörer ab und vernahm eine männliche Stimme, die sich als ihr Sohn ausgab. Er berichtet von einer schweren Corona-Erkrankung und einer speziellen Behandlungsmethode, die für die Rettung seines Lebens zwingend notwendig sei. Dafür müsse er jedoch einen ...

  • 15.10.2025 – 15:02

    POL-KR: Erneuter Sondereinsatz im Rahmen des Präsenzkonzeptes - Wohnungsdurchsuchung und Festnahme

    Krefeld (ots) - Am Dienstag (14. Oktober 2025) führten Polizeibeamte des Polizeipräsidiums Krefeld mit Unterstützung der Bereitschaftspolizei und eines Diensthundes erneut einen Sondereinsatz in der südlichen Innenstadt durch. Der Schwerpunkt lag dabei auf Drogenkontrollen am Platz "An der alten Kirche". Während der Aufklärungsmaßnahmen ergaben sich Hinweise auf ...

