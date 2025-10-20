Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Flucht vor der Polizei endet mit Unfall

Krefeld (ots)

Am Freitag (17. Oktober 2025) gegen 10:50 Uhr meldete sich ein Mann bei der Polizei und gab an, dass zwei Männer im Umkreis der Virchowstraße an Häusern klingeln und sich als Postmitarbeiter ausgeben würden. Der Zeuge hatte den Eindruck, dass es sich um Vorbereitungshandlungen für Einbrüche handeln könnte. Währenddessen fuhren die verdächtigen Männer in einem Auto davon. Als eine Streifenbesatzung das gesuchte Fahrzeug samt den beiden Männern erblickte, beschleunigte der Fahrer und überfuhr eine rotlichtzeigende Ampel. Trotz Anhaltesignalen flüchtete er unter Missachtung weiterer roter Ampeln und mit überhöhter Geschwindigkeit von der Ritterstraße weiter in Richtung Voltastraße. Auf der Alten Linner Straße fuhr das flüchtige Fahrzeug gegen ein Verkehrsschild, ein geparktes Auto und eine Hausfassade. Dort konnten die Beamten die Männer (30 und 41) stellen. Für den 41-jährigen Fahrer bestanden zwei Haftbefehle, sodass dieser festgenommen wurde. Zusätzlich besteht der Verdacht, dass er während der Fahrt unter dem Einfluss von Drogen oder Alkoholeinfluss gestanden hat. Neben dem Fahrzeug wurden auch die Mobiltelefone der Männer, ein entwendeter Führerschein, Betäubungsmittel sowie vermeintliches Aufbruchswerkezug sichergestellt. Verletzt wurde bei der Verfolgungsfahrt niemand. Die Ermittlungen dauern an.(176)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell