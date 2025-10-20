Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Dank Zeugin: Polizei stellt verdächtiges Trio

Krefeld (ots)

Zwei verdächtige Männer und eine Frau konnte die Polizei in der Nacht auf Sonntag (19. Oktober 2025) stellen. Eine Zeugin hatte gegen 0:30 Uhr beobachtet, wie einer der Männer auf der Ahornstraße den Innenraum eines Pkw durchwühlte. Als sie ihn ansprach, ergriff er die Flucht. Die Frau rief die Polizei.

Auf der Kastanienstraße machten die Beamten das Trio in einem Transporter ausfindig, darunter der von der Zeugin beobachtete Verdächtige. Der polizeibekannte 33-Jährige händigte den Beamten zwei Sonnenbrillen aus. Der Transporter, in dem die drei saßen, war als gestohlen gemeldet und hatte gestohlene Kennzeichen - in ihm fanden die Beamten Uhren, Schmuck, Fahrräder und Sonnenbrillen.

Der 33-Jährige hatte noch einen Haftbefehl offen und wurde festgenommen. Auch den anderen Mann (42) und die Frau (31), beide ebenfalls polizeibekannt, erwartet ein Strafverfahren.

(175)

