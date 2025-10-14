Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: NRW Initiative für mehr Sicherheit im Straßenverkehr

Krefeld (ots)

Die Verkehrssicherheit von Fußgängerinnen und Fußgängern steht in diesem Jahr im Fokus der NRW-Initiative #sicherimStraßenverkehr. Unter dem Motto "Sicherheit von zu Fuß Gehenden" setzen das Innenministerium und das Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen gemeinsam mit den Kommunen und der Polizei ein Zeichen für mehr Rücksicht und Aufmerksamkeit im Straßenverkehr. Zum Auftakt des Jahresschwerpunkts findet am Montag, 27. Oktober 2025, ein Aktionstag rund um das Seidenweberhaus in Krefeld (Theaterplatz 1, 47798 Krefeld) statt. Die Veranstaltung dauert von 13:30 bis 17:00 Uhr. Innenminister Herbert Reul, Verkehrsminister Oliver Krischer sowie Krefelds Oberbürgermeister Frank Meyer werden den Aktionstag offiziell eröffnen. Auf dem "Markt der Möglichkeiten" präsentieren Polizei, Verkehrssicherheitsorganisationen und lokale Partnerinnen und Partner verschiedene Mitmachaktionen für alle Altersgruppen. Besucherinnen und Besucher können unter anderem beim Fußverkehrscheck mitmachen, mit einer Rauschbrille die Auswirkungen von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erfahren, den Straßenverkehr aus der Perspektive eines Kindes erleben, oder beim kostenlosen Konzert des Landespolizeiorchesters NRW mit bekannten Film- und Klassikmelodien entspannen. Da die Plätze für das Konzert begrenzt sind, wird um eine Anmeldung per E-Mail an SichimStra.LZPD@polizei.nrw.de gebeten. Ziel der Initiative ist es, die Sicherheit der ungeschützten Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen - insbesondere in der dunklen Jahreszeit, wenn Fußgängerinnen und Fußgänger im Straßenverkehr leicht übersehen werden können. (172)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell