Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Auto flüchtet vor Polizeikontrolle - Drogentest verlief positiv

Krefeld (ots)

In der Nacht zu Sonntag (12. Oktober 2025) fiel einer Streifenbesatzung gegen 2:15 Uhr auf der Sankt-Anton-Straße in Höhe des Ostwalls ein verdächtiges Fahrzeug auf. Da die Beamten Cannabisgeruch wahrnahmen, entschlossen sie sich zu einer Kontrolle. Der 21-jährige Fahrer ignorierte jedoch die Anhaltezeichen und flüchtete. Dabei missachtete er unter anderem mehrere Rotlicht zeigende Ampeln. Weitere Streifenwagen nahmen die Verfolgung auf und konnten das Fahrzeug gegen 2:25 Uhr auf dem Nordwall in Höhe der Hubertusstraße stoppen. Verletzt wurde während der waghalsigen Fahrt des Mannes glücklicherweise niemand. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besaß. Ein Drogentest verlief zudem positiv auf Kokain. Mithilfe eines Diensthundes durchsuchten die Einsatzkräfte den Pkw und fanden eine geringe Menge Cannabis. Das Fahrzeug sowie die Mobiltelefone des Tatverdächtigen und seines 30-jährigen Beifahrers wurden sichergestellt. Den 21-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Teilnahme an einem illegalen Kraftfahrzeugrennen (Der Tatvorwurf laut Strafgesetzbuch lautet "grob verkehrswidriges und rücksichtsloses Fortbewegen als Kfz-Führer zum Erreichen einer höchstmöglichen Geschwindigkeit".) sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Fahren unter Drogeneinfluss. (170)

