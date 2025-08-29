PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Hamburger Freund bewahrt Gesuchten in Konstanz vor Haftstrafe

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei haben am Donnerstag in Konstanz einen offenen Haftbefehl vollstreckt. Ein Freund des Gesuchten beglich die Geldstrafe für ihn, sodass er die Reise fortsetzen durfte.

Am Donnerstagabend (28. August 2025) kontrollierten Einsatzkräfte der Bundespolizeiinspektion Konstanz einen albanischen Staatsangehörigen an der Gemeinschaftszollanlage in Konstanz. Dabei stellten sie einen offenen Vollstreckungshaftbefehl der Staatsanwaltschaft Stuttgart fest. Das Amtsgericht Stuttgart verurteilte den 36-Jährigen im Mai 2023 wegen Diebstahls mit Waffen zu einer Geldstrafe, deren Zahlung er bislang nicht nachkam. Vor Ort konnte er die Strafe nicht begleichen, doch nach einem Telefonat mit einem Freund aus Hamburg übernahm dieser die Zahlung des offenen Betrages. Damit bewahrte der Freund den Gesuchten vor einer 89-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe. Im Anschluss durfte er seine Reise fortsetzen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

