Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Haftbefehle im RE2 nach Singen vollstreckt

Engen (ots)

Die Zollverwaltung stellte am Sonntag bei der Kontrolle in einem Regionalexpress eine Person fest, gegen die gleich drei offene Vollstreckungshaftbefehle vorlagen. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten die Person an die Bundespolizei.

Am Sonntagabend (24. August 2025) kontrollierten Beamte des Hauptzollamts Singen einen deutschen Staatsangehörigen im RE 2 von Villingen-Schwenningen nach Singen auf Höhe Engen. Bei der Kontrolle stellten die Beamten drei offene Vollstreckungshaftbefehle gegen den 28-Jährigen fest. Die Staatsanwaltschaft Konstanz suchte zweimal nach dem Mann, nachdem er Geldstrafen des Amtsgerichts Singen wegen Beleidigung und Körperverletzung bisher nicht bezahlt hat. Weiterhin suchte die Staatsanwaltschaft Freiburg nach ihm, nachdem das Amtsgericht Titisee-Neustadt einen Strafbefehl wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis erlassen hatte und er auch diese Zahlung bisher schuldig geblieben war. Zuständigkeitshalber übergaben die Beamten den Gesuchten an die Bundespolizei. Der Mann konnte die Strafen vor Ort nicht zahlen und muss daher eine Ersatzfreiheitsstrafe von insgesamt 91 Tagen antreten. Dazu brachten ihn die Beamten in die Justizvollzugsanstalt Konstanz.

