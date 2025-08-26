PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Bundespolizeiinspektion Konstanz

BPOLI-KN: Platzverweis nicht nachgekommen

Konstanz (ots)

Beamte der Bundespolizei nahmen in den Morgenstunden des 26. August 2025 gegen 04:25 Uhr einen 32-jährigen schweizerischen Staatsangehörigen am Bahnhof Konstanz in Gewahrsam. Zuvor urinierte er gegen einen Zug und wurde den Beamten gegenüber ausfällig.

Als die Beamten bei dem Mann auf Bahnsteig zwei die Personalien erheben wollten, weigerte er sich, diese herauszugeben, verhielt sich unkooperativ und beleidigte einen Polizisten. Bei der Durchsuchung wurde dann seine Identitätskarte aufgefunden. Die Polizei sprach dem 32-Jährigen einen Platzverweis für den Bahnhof bis zum Morgen aus, dem er jedoch auch nach mehrmaliger Aufforderung nicht nachkam. Schlussendlich mussten die Beamten ihn zur Durchsetzung des Platzverweises in Gewahrsam nehmen. Um 06:00 Uhr konnte er die Dienststelle verlassen.

Rückfragen bitte an:

Enrico Kuhn
Bundespolizeiinspektion Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 1288 - 1014 (zentral: -0)
E-Mail: bpoli.konstanz.oea@polizei.bund.de
E-Mail: bpoli.konstanz@polizei.bund.de
Internet: www.bundespolizei.de
Twitter: https://twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Konstanz, übermittelt durch news aktuell

