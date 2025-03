POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Diebstahl, Sachbeschädigung

Aalen (ots) - B 466, Neresheim: Auffahrunfall Am Freitag gegen 15:40 Uhr befuhr ein 58-Jähriger mit seinem PKW Audi die B 466 (Heidenheimer Straße) in Richtung Steinweiler. Am Ortsausgang von Neresheim bremste er ab, um nach links auf die Kreisstraße 3295 in Richtung Auernheim abzubiegen. Der hinter dem Audi fahrende 42-jährige Opel-Fahrer erkannte den bremsenden Audi offenbar zu spät und fuhr auf den Audi auf. Durch ...

